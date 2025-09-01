Reifen Koch insolvent – Schlussverteilung in Sachen Reifen König

In dem Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Reifen Koch GmbH mit Sitz in Rodalben hat das für den Fall zuständige Amtsgericht Pirmasens Mitte August die vorläufige Verwaltung des Unternehmens angeordnet und den Rechtsanwalt Dr. Michael Bach der Saarbrücker Kanzlei Heimes & Müller zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Unterdessen hat das Amtsgericht Esslingen in Sachen der Insolvenz der Reifen König GmbH in Kirchheim das Schlussverzeichnis vorgelegt. Demnach steht festgestellten Forderungen in Höhe von knapp 265.800 Euro dort ein Betrag von nicht ganz 153.900 Euro zur Verteilung zur Verfügung, woraus sich immerhin eine annähernd 58-prozentige Quote errechnen lässt.