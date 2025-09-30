https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Bridgestone-Agrarindustriereifen.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-30 14:24:152025-09-30 14:26:35VH-IND: Bridgestone führt Agrarindustrie-Reifen ein
VH-IND: Bridgestone führt Agrarindustrie-Reifen ein
Mit dem Wachstum europäischer Betriebe nimmt auch die Komplexität der täglichen Abläufe zu. Um Landwirte und Lohnunternehmer dabei zu unterstützen, ihre Maschinen optimal einzusetzen, Stillstandzeiten zu vermeiden und die Kosteneffizienz zu steigern, hat Bridgestone den VH-IND entwickelt. Der Agrarindustriereifen biete laut Angaben des Reifenherstellers hohe Produktivität und Performance sowohl auf dem Feld als auch auf harten Untergründen.
