VH-IND: Bridgestone führt Agrarindustrie-Reifen ein

Mit dem Wachstum europäischer Betriebe nimmt auch die Komplexität der täglichen Abläufe zu. Um Landwirte und Lohnunternehmer dabei zu unterstützen, ihre Maschinen optimal einzusetzen, Stillstandzeiten zu vermeiden und die Kosteneffizienz zu steigern, hat Bridgestone den VH-IND entwickelt. Der Agrarindustriereifen biete laut Angaben des Reifenherstellers hohe Produktivität und Performance sowohl auf dem Feld als auch auf harten Untergründen.

