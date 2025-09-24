Der German Pavilion auf der GT Show geht in die zweite Runde

Es war ein rundum gelungener Auftakt für die Unternehmen, die sich im vergangenen März am deutschen Gemeinschaftsstand auf der GT Show in Suzhou beteiligten. Rund 190.000 Fans besuchten die führende Tuningmesse in China und zeigten großes Interesse an Produkten „made in Germany“. Nach der erfolgreichen Premiere geht es jetzt weiter: Ab sofort können sich Aussteller für den German Pavilion auf der kommenden GT Show vom 27. bis 29. März 2026 im Suzhou International Expo Centre anmelden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen