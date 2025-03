Essen Motor Show und Aussteller zeigen auf GT Show in China deutsche Tuningkompetenz

Ab diesem Freitag findet in China im Suzhou International Expo Centre die GT Show statt. Bei der Tuningmesse nahe Shanghai nutzen auch mehrere Aussteller der deutschen Tuningbranche die Chance zu einer gemeinsamen Präsentation auf dem Deutschen Pavillon. Auf dem Gemeinschaftsstand dabei sind Apart Events & Medien, Area 52, Bruxsafol Folien, E-Mags Media, EVC Electronic, MTW Motorsport, die P.AD. Werbeagentur, Techart Automobildesign und der WP Europresse Verlag. „Wir freuen uns über die tolle Resonanz auf unseren German Pavilion auf der GT Show. Die deutsche Tuningbranche ist weltweit bekannt für ihre technologischen Innovationen, und diese Expertise bringen wir nun gemeinsam nach China. Gleichzeitig werben wir vor Ort für unseren Messestandort“, erklärt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Die Messe findet jährlich statt und lockte 2024 über 200.000 Fans an.

