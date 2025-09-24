Landmaschinenindustrie in Europa erwartet höhere Umsätze

Der allgemeine Geschäftsklima-Index für die Landmaschinenindustrie in Europa steigt auch im September weiter, nachdem der seit August 2024 anhaltende Aufwärtstrend im Juni und Juli eine kleine Delle auswies. Im September kletterte er von + vier auf + elf Punkte (auf einer Skala von -100 bis +100). Verantwortlich für den deutlichen Aufschwung seien in erster Linie die guten Erwartungen für die kommenden Monate, aber auch die aktuelle Stimmung habe sich seit August leicht verbessert. Sowohl die Auftrags- als auch die Umsatzerwartungen würden seitens der Hersteller im September positiver eingeschätzt. Diese Entwicklung wäre in allen Produktsegmenten zu beobachten, heißt es bei der European Agricultural Machinery Association.

