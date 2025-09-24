https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/OX_CA_Haendler-Shop_03.jpg 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-24 10:11:422025-09-23 14:17:00Oxigin und Carmani: AD Vimotion bietet neuen Händlershop
Oxigin und Carmani: AD Vimotion bietet neuen Händlershop
Pünktlich zur Radwechselzeit startet die AD Vimotion GmbH einen neuen Händlershop ihrer Marken Oxigin und Carmani. Der speziell auf die Bedürfnisse des Fachhandels zugeschnittene Onlineshop bietet einerseits alle Rädermodelle der beiden Marken und ermöglicht nach Eingabe eines dedizierten Fahrzeugmodells auch die Kombination der Räder mit den passenden Reifen zu einem passendem Komplettrad.
