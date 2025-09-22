Niso Tech reist mit neuem Nfz-Katalog und Produktneuheiten zur NUFAM

Rechtzeitig zur NUFAM hat Niso Tech seinen neuen Katalog für Reifenfachhändler aus der Druckerei erhalten, die bei Lkw- sowie bei EM- und Landwirtschaftsreifen aktiv sind. „Dieser kann ab Donnerstag an unserem Messestand abgeholt werden, wird aber bestehenden Kunden auch im Laufe der Woche zugestellt“, sagt dazu Sales Coordinator Michael Lenhart. Der Katalog zeigt auf 60 Seiten das Portfolio des Unternehmens, und zwar „sehr übersichtlich“, so Lenhart weiter. Dazu gehören etwa Safety-Seal-Produkte für die Reifenreparatur, das Reifenwuchtpulver Easy Balance oder auch Radmuttersicherungen, aber auch Produktneuheiten finden sich in dem aktuellen Katalog. So bietet Niso Tech etwa mehrere neue Haken für seinen Zughammer an. Auf der NUFAM, die vom 25. bis 28. September in den Hallen der Messe Karlsruhe stattfindet, ist Niso Tech zu finden in der DM-Arena, Standnummer E-404.