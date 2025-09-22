GeWiNnTER: Marketingkampagne von Continental läuft bis 15. November

Continental feiert den Start in die Winterreifensaison mit einer neuen, deutschlandweiten Marketingkampagne für Endkunden sowie den Reifenhandel. Highlight der zweimonatigen Aktion mit dem Titel „GeWINnTER“, die am 15. September gestartet ist und noch bis zum 15. November läuft, ist ein Gewinnspiel mit einer Chance auf eine Winterreise nach Finnland.

