Versand des neuen CMS-Winterprospektes ist angelaufen
Dieser Tage sollten seine Kunden den neuen Winterflyer 2025/2026 des Räderherstellers CMS erhalten. Wer ihn noch nicht in der Post gefunden hat oder gerne weitere Exemplare hätte, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@cms-wheels.de an das Unternehmen wenden oder findet den aktuellen Winterprospekt alternativ auch im PDF-Format zum Herunterladen auf den Webseiten des Anbieters. Hereinschauen lohnt sich in jedem Fall, sagt CMS unter Verweis auf zahlreiche dort gezeigte Neuheiten wie unter anderem das Zehnspeichenrad „C39“, zusätzliche Farbausführungen für die Modelle „C36“, „C33“ und „C29 Aero“ sowie Angaben zu Radlasten oder Informationen zu neuen Freigaben für Fahrzeuge mit Sechs-Loch-Anbindung.
