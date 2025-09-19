Neue RUD-Neo, die „frische, innovative und besonders intuitive Lösung“

RUD Ketten Rieger & Dietz präsentiert rechtzeitig zur kommenden Wintersaison eine neue Schneekette als „frische, innovative und besonders intuitive Lösung, die keinerlei Aufwand erfordert“. Das RUD-Neo genannte Produkt werde dank der sogenannten RUD-Over-Molding-Technologie mit Elementen aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt. „Durch deren Entwicklung und Optimierung wird die Abrieb- und Reißfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen maximiert“, verspricht das im baden-württembergischen Aalen ansässige Unternehmen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen