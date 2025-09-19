https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/RUD-praesentiert-eine-neue-Schneekette-als-frische-innovative-und-besonders-intuitive-Loesung-die-keinerlei-Aufwand-erfordert-die-RUD-Neo.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-09-19 12:00:262025-09-19 10:36:11Neue RUD-Neo, die „frische, innovative und besonders intuitive Lösung“
Neue RUD-Neo, die „frische, innovative und besonders intuitive Lösung“
RUD Ketten Rieger & Dietz präsentiert rechtzeitig zur kommenden Wintersaison eine neue Schneekette als „frische, innovative und besonders intuitive Lösung, die keinerlei Aufwand erfordert“. Das RUD-Neo genannte Produkt werde dank der sogenannten RUD-Over-Molding-Technologie mit Elementen aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt. „Durch deren Entwicklung und Optimierung wird die Abrieb- und Reißfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen maximiert“, verspricht das im baden-württembergischen Aalen ansässige Unternehmen.
