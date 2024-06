Neudesign CMS C36 mit „Potenzial zum Design-Highlight“

CMS wartet mit einem Neudesign auf, das im Markt mit seinen „filigran abgewinkelten, erst am Felgenrand auslaufenden polierten V-Speichen“ überzeugen soll. Das C36 genannte Rad, das bereits Teil des kürzlich vorgestellten Katalogs ist, spiegele „ausdrucksstark die CMS-Designsprache wider“, schreibt der Hersteller in einer Mitteilung und verweist dabei auf die im Hintergrund wirkenden schwarzen asymmetrischen Doppelspeichen. Laut CMS unterstreiche das „außergewöhnliche Felgenhorn den stilvollen Gesamteindruck. Insbesondere bei Sportscars wird seine Wirkung auf das gesamte Fahrzeug spürbar.“ Das neue CMS C36 ist zunächst in den Dimensionen 8,0×18, 8,0×19 und 8,0×20, den Farbgebungen Diamant-Schwarz matt und Schwarz matt sowie in mehreren Lochkreisen erhältlich. Laut CMS habe das neue C36 das „Potenzial zum Design-Highlight“.