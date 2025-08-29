https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/C39-CBG-VW-Golf-web.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-29 08:55:502025-08-28 12:00:24C39: CMS bringt neues Rad im Motorsportlook auf den Markt
C39: CMS bringt neues Rad im Motorsportlook auf den Markt
Mit dem neuen Leichtmetallrad C39 bringt CMS frischen Wind ins Sortiment: Zehn extra lange, schmal ausgeführte Speichen und eine kompakte, filigran gestaltete Designmitte sorgen für eine leichte technische Optik im Motorsportlook. Besonders auffällig sind die Designelemente an den Speichenenden. „Sie betonen kraftvoll die Verbindung zum Felgenhorn und unterstreichen die dynamische Ausstrahlung des Rades“, heißt es…
