C39: CMS bringt neues Rad im Motorsportlook auf den Markt

C39 CBG VW Golf web

Mit dem neuen Leichtmetallrad C39 bringt CMS frischen Wind ins Sortiment: Zehn extra lange, schmal ausgeführte Speichen und eine kompakte, filigran gestaltete Designmitte sorgen für eine leichte technische Optik im Motorsportlook. Besonders auffällig sind die Designelemente an den Speichenenden. „Sie betonen kraftvoll die Verbindung zum Felgenhorn und unterstreichen die dynamische Ausstrahlung des Rades“, heißt es…

