CMS kündigt Einführung des Zehn-Speichen-Y-Designs C33 an

Nicht nur, dass CMS Deutschland dieser Tage auf das 25-jährige Bestehen zurückblicken und sich auch für die Zukunft auf die uneingeschränkte Unterstützung durch die „starke Muttergesellschaft“ CMS Group verlassen könne. Der Räderhersteller kündigt dieser Tage auch das neue Raddesign C33 in zwei Varianten an. Wie es dazu in einer Mitteilung des Anbieters heißt, werde das neue Zehn-Speichen-Y-Design in den Farbgebungen Bronze und Diamant Schwarz-Glanz auf den Markt kommen. Weitere Details, etwa zum geplanten Größen-Line-up, nannte CMS Deutschland noch nicht. ab