Pewag führt neue Eco-Schneekettenlinie ein und startet im Nfz-Segment

Mit der Einführung einer neuen Kettenlinie will Pewag – einer der ältesten Kettenhersteller der Welt – „wirtschaftliche Lösungen ohne Kompromisse bei der Qualität“ anbieten. Produziert wird ausschließlich in Europa unter höchsten Fertigungsstandards, was „kontinuierliche Innovation im Bereich Traktionshilfen“ ermögliche, wie es dazu vonseiten des im österreichischen Graz ansässigen Unternehmens Pewag Schneeketten heißt. Die neue Eco genannte Produktlinie richte sich an Kunden, die „besonders wirtschaftliche Traktionslösungen suchen mit dem gewohnt hohen Qualitätsniveau von Pewag“. Zum Auftakt der neuen Linie präsentiert Pewag die Uniradial Eco, eine Traktionskette speziell für leichte bis mittelschwere Lkw und Schneeräumungseinsätze.

