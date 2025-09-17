CITExpo 2025 bricht Rekorde – 15.000 Besucher und 400 Aussteller

In der ersten September-Woche fand bereits die 20. Ausgabe der China International Tire Expo – in kurz: CITExpo – in Shanghai statt. Wie dazu nun die Veranstalter von Reliable International Exhibition Services und Topic International Exhibition Services mitteilen, habe das diesjährige Event erneut Rekorde gebrochen. So habe man an den drei Messetagen über 15.000 Besucher aus über 140 Ländern an den Eingängen zum Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center gezählt, während diese gleichzeitig von über 400 Aussteller auf über 40.000 Quadratmetern in zwei damit völlig ausgebuchten Messehallen erwartet wurden. Parallel zur CITExpo fand in diesem Jahr erneut die CITWTExpo statt, die 2024 mit spezieller Ausrichtung auf die Reifen- und Rädertechnologie gestartet war; das Akronym steht dafür für China International Tire & Wheel Technology Expo. „Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 hat sich die CITExpo zur wichtigsten internationalen Plattform für die weltweite Reifen- und Räderindustrie entwickelt“, gibt man sich in Shanghai selbstbewusst und hofft darauf, die diesjährigen Ergebnisse im kommenden Jahr noch einmal übertreffen zu können. Die nächste CITExpo findet vom 2. bis 4. September 2026 in Shanghai statt.