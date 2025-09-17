Austone und Fortune nutzen NUFAM für breite Produktpräsenz und ein „klares Bekenntnis“

Austone und Fortune – die beiden Reifenmarken von Prinx Chengshan – wollen auf der kommenden NUFAM einen Überblick über ihr gegenwärtiges Produktportfolio geben und immerhin zehn aktuelle Nutzfahrzeugreifen zeigen. „Der Portfolioauszug spiegelt die bewährten Stärken Langlebigkeit, Effizienz und Fahrstabilität wider. Zu den Highlights gehört der langjährige Bestseller TH135 für Megatrailer, der mit Matrix-Technologie ausgestattet ist“, so der Hersteller in einer Vorankündigung zur NUFAM, die vom 25. bis 28. September in den Hallen der Messe Karlsruhe stattfindet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen