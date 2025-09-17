https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Die-Prinx-Chengshan-Marken-Austone-und-Fortune-stellen-auf-der-NUFAM-eine-Reifenschadengarantie-sowie-etliche-aktuelle-Nfz-Reifen-vor.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-09-17 10:17:302025-09-15 16:22:38Austone und Fortune nutzen NUFAM für breite Produktpräsenz und ein „klares Bekenntnis“
Austone und Fortune nutzen NUFAM für breite Produktpräsenz und ein „klares Bekenntnis“
Austone und Fortune – die beiden Reifenmarken von Prinx Chengshan – wollen auf der kommenden NUFAM einen Überblick über ihr gegenwärtiges Produktportfolio geben und immerhin zehn aktuelle Nutzfahrzeugreifen zeigen. „Der Portfolioauszug spiegelt die bewährten Stärken Langlebigkeit, Effizienz und Fahrstabilität wider. Zu den Highlights gehört der langjährige Bestseller TH135 für Megatrailer, der mit Matrix-Technologie ausgestattet ist“, so der Hersteller in einer Vorankündigung zur NUFAM, die vom 25. bis 28. September in den Hallen der Messe Karlsruhe stattfindet.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!