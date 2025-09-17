Ronal führt „modernes Vielspeichen-Performance-Rad“ R73 ein

Ronal stellt sein neues Raddesign R73 als „modernes Vielspeichen-Performance-Rad“ aus der Performance Line vor und will dieses in immerhin vier Oberflächen einführen. Mit seinem als dynamisch beschriebenen Multispeichendesign, das vom Rallyesport inspiriert ist, will das Rad ein klares Statement setzen: „Motorsport für die Straße“. Der Hersteller ergänzt: „Die filigranen, präzise gefertigten Speichen sorgen nicht nur für eine kraftvolle Optik, sondern auch für höchste Steifigkeit bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Dank intelligenter Konstruktion wird die ungefederte Masse deutlich verringert – für spürbar verbessertes Handling, mehr Fahrdynamik und optimierte Performance auf jedem Untergrund.“

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen