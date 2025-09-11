KI-Kollegin bei Kurz Karkassenhandel im Einsatz

„Wir sind 70 Jahre alt, aber keineswegs eingestaubt“, sagt die Kurz Karkassenhandel GmbH. Zumal der Altreifenentsorger mit Standorten in Wendlingen und Landau mit der Zeit geht bzw. sich innovativ gibt. Denn seit Neuestem beschäftig das Unternehmen eine „Mitarbeiterin“ namens Petra, wobei damit eine künstliche Intelligenz (KI) gemeint ist, die Anrufe von Kunden annehmen soll, wenn alle Kurz-Mitarbeiter im Gespräch sind, und ihnen somit nach Möglichkeit dann schneller, unkomplizierter antwortet sowie „(hoffentlich) zuverlässig weiterhilft“. Bei Kurz ist man jedenfalls schon gespannt auf das Feedback zu der neuen KI-Kollegin.