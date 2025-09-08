Yokohama Rubber bereit ersten vollelektrischen 7er BMW mit Advan Sport V107

Yokohama Rubber baut sein Standing in der Erstausrüstung besonders hochwertiger Fahrzeuge weiter aus. Wie es dazu jetzt vonseiten des Herstellers heißt, liefere man den Advan Sport V107 nun auch zu BMW ans Band für die Erstbereifung des i7, dem ersten ausschließlich batterieelektrisch angetriebenen Pkw der 7er Serie der Bayern. Die gelieferten Größen sind 255/45 R20 105Y (vorne) und 285/40 R20 108Y (hinten; bei Mischbereifung) sowie 245/50 R19 105Y bei Rundumbereifung. Yokohama Rubber hatte seinen Flaggschiffreifen Advan Sport V107 ab 2020 über die Erstausrüstung auf dem europäischen Markt eingeführt, gefolgt durch die Einführung auf dem Ersatzmarkt zwei Jahre später.