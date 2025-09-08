Rema Tip Top übernimmt kanadischen Fördertechnikspezialisten Almex Group

Die Rema Tip Top AG hat „wesentliche Vermögenswerte und Geschäftsbereiche“ der kanadischen Almex Group übernommen. Mit dem Kauf will das Unternehmen mit Sitz in Poing bei München sein Portfolio an Vulkanisationssystemen für Fördergurte erweitern und seine Rolle als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die Fördertechnik festigen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, in der keine Angaben zum Übernahmepreis gemacht werden. „Die Aufnahme von Almex in die Rema-Tip-Top-Familie ist ein bedeutender Meilenstein. Gemeinsam verbinden wir technische Exzellenz und Innovation, höchste Standards im Service sowie Kundenorientierung für globales Wachstum. Unsere Kunden werden von den erweiterten Kapazitäten und unserem weltweiten Service profitieren“, so Michael Übelacker, CEO von Rema Tip Top.

Im Zuge der Übernahme sollen die Markenidentität, das globale Fertigungsnetzwerk und die erfahrenen Teams von Almex erhalten bleiben. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Vulkanisationspressen bringe Almex „zusätzlich technologische Stärke und jahrzehntelange Erfahrung“ in die Gruppe ein. Ziel sei es, „diese Kompetenzen zu nutzen, das Produktportfolio von Rema Tip Top zu erweitern und globale Lieferketten effizienter“ zu gestalten. Kunden könnten damit „von einem nahtlosen Übergang und einem noch schnelleren Service“ profitieren. In Mexiko, Brasilien und Afrika werden Rema Tip Top und Almex Canada Ltd. künftig gemeinsam als Vertriebspartner auftreten.

Mit der Integration in das Unternehmensnetzwerk von Rema Tip Top erhalte Almex Zugang zu erweiterten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie zu internationalen Lieferketten und einem größeren, globalen Kundenstamm. Die Stärken beider Unternehmen würden gebündelt, um weltweit Lösungen der neuesten Generation für Betreiber von Förderanlagen zu entwickeln. „Gemeinsame Projekte zur Integration haben bereits begonnen, wobei der Fokus klar auf Geschäftskontinuität und langfristigem Kundennutzen liegt“, heißt es dazu weiter aus Poing.

Almex wurde 1962 im kanadischen Parry Sound gegründet und ist heute als einer der führenden Anbieter für Vulkanisations- und Verbindungssysteme bei Fördergurten in mehr als 120 Ländern vertreten. Die Produktionsstätten an den Standorten in Kanada, China und Spanien sollen bestehen bleiben. Auch die Gesellschaften in den Niederlanden, den USA, Australien, Indonesien, Chile und Peru würden unverändert von Rema Tip Top fortgeführt.