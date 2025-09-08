Giti Tire meldet Vollzug zur Einführung des GitiAllSeason AS2

Nachdem Giti Tire auf der Tire Cologne 2024 seinen GitiAllSeason AS2 vorgestellt hat, ist der neue Ganzjahresreifen in seinen 65 Größen zwischen 15 und 20 Zoll nun auch vollumfänglich erhältlich im Markt, und zwar in Deutschland seit diesem Jahr über Giti-Tire-Vertriebspartner Best4Tires; die Größen waren in zwei Einführungswellen in den Markt gekommen und lösen damit nun schrittweise den GitiAllSeasonAS1 ab. Wie der Hersteller dazu nun anlässlich seiner Vollzugsmeldung ergänzt, sei man insbesondere stolz auf die Einstufung des neuen Reifens in Sachen Nassgriff, ziert dort doch ein „A“ das EU-Reifenlabel. Aber auch auf trockener oder schneebedeckter Fahrbahn sei der AS2 noch einem deutlich verbessert worden gegenüber seinem Vorgänger. Und zu guter Letzt habe der neue All-Season-Reifen der Marke Giti beim Rollwiderstand noch einmal einen Entwicklungssprung gemacht entsprechend der AdvanZtech-EV-Plattform des Herstellers. Das Line-up an Giti-Ganzjahresreifen wird abgerundet durch den GitiAllSeasonCity, der in populären Größen zwischen 14 und 15 Zoll erhältlich ist.