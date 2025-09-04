https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Nexen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christian Marx2025-09-04 12:55:142025-09-04 13:53:24Erweiterte Nexen-Präsenz: Neue Niederlassungen in mehreren Regionen
Erweiterte Nexen-Präsenz: Neue Niederlassungen in mehreren Regionen
Nach im vergangenen Jahr eröffneten Niederlassungen in Spanien und Polen sowie der Erweiterung seines Vertriebsnetzes entlang der Ostküste Australiens arbeitet der südkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire weiter am Ausbau seiner weltweiten Präsenz über die zusätzliche Gründung neuer Niederlassungen und Tochtergesellschaften. So will der Anbieter seine Wettbewerbsfähigkeit in Märkten mit wachsender Reifennachfrage stärken. Das Ganze wird als strategischer Schritt gewertet, zumal man eigenen Worten zufolge rund 85 Prozent seines Umsatzes außerhalb seines Heimatlandes erwirtschafte. Dabei werden Europa mit einem 40-prozentigen Anteil und die USA die entsprechenden Schlüsselregionen bezeichnet.
