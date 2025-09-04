https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/HerthBuss-Autels-MaxiSYS-MS909CV.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christian Marx2025-09-04 13:02:052025-09-04 14:40:19All-In-One-Diagnose für Nutzfahrzeuge mit Autels „MaxiSYS MS909CV“
All-In-One-Diagnose für Nutzfahrzeuge mit Autels „MaxiSYS MS909CV“
Mit dem Autel-Gerät „MaxiSYS MS909CV“ bringt Herth+Buss eine All-In-One-Diagnoselösung für leichte, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge auf den Markt. Neben erweiterten Diagnosefunktionen, einer grafischen Datenanzeige und Aktuatortests soll das kabellose 9,7-Zoll-Diagnosetablet mit dynamischer ADAS-Kalibrierung – das Kürzel steht für Advanced Driver Assistance Systems – und einem breiten Zubehörpaket für präzise Ergebnisse in kürzester Zeit punkten und dabei nicht weniger als Fahrzeuge von mehr als 80 Fahrzeughersteller weltweit unterstützen. Damit eigne es sich ideal für Werkstätten, die auf Nutzfahrzeuge spezialisiert sind, so der Anbieter.
