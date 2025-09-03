„Brixen“-Rad von Autec mit neuen ECE-Freigaben für drei VAG-Fahrzeuge

Für das in den Farbvarianten Schwarz poliert, Brillantsilber und Schwarz angebotene Autec-Leichtmetallrad „Brixen“ liegen neue ECE-Freigaben für drei Fahrzeugmodelle der Volkswagen AG (VAG) vor. Über diverse andere Autos hinaus ist das winterfeste Rad demnach nun auch für den aktuellen Skoda Superb (IV) NZ in der Größe 7,0×17 Zoll mit Lochkreis (LK) 5/112 und einer Einpresstiefe (ET) von 43 Millimetern für die Montage mittels Serienbefestigung lieferbar genauso wie für den aktuellen VW Tiguan (III) CT und den Skoda Kodiaq PS jeweils in der Größe 7,5×18 Zoll, LK 5/112 und ET40.