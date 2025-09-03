Aktives Wachstum im Linglong-Fokus

Der chinesische Reifenhersteller Linglong verfolgt eigenen Worten zufolge das „Ziel, in Zukunft weiter aktiv zu wachsen“. Ausdruck dessen sei nicht zuletzt der Anfang August innerhalb von Hannover erfolgte Umzug der Deutschland-Dependance des Anbieters in ein neues Büro. Die von der Linglong Germany GmbH bezogenen Räumlichkeiten in der Hollerithallee 22 in der niedersächsischen Landeshauptstadt sollen Innovation, Nachhaltigkeit und New Work verbinden, rund 500 Quadratmeter umfassen und Platz für 35 Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Logistik, Personal, After Sales sowie Marketing und Vertrieb bieten. Eine etwa 300 Quadratmeter messende Werkstatt mit Lagerflächen für rund 600 Reifen ist demzufolge mit modernstem Equipment zur Messung/Analyse verschiedenster Reifendaten ausgestattet und verfüge über verschiedene Einrichtungen zur Vorbereitung von Testfahrzeugen. Zumal die Koordination der von Linglong genutzten Teststrecken in Spanien (IDIADA) sowie im finnischen Ivalo (UTAC) von dem neuen Büro aus durch das europäische Entwicklungsteam erfolge, wie das Unternehmen sagt.