Pirelli stärkt mit Azubis gezielt die Bereiche Engineering und Digitalisierung

Pirelli und Driver konnten nun am Deutschland-Sitz in Breuberg gleich 41 neue Auszubildende und duale Studenten begrüßen, von denen immerhin drei Viertel technische und digitale Ausbildungsgänge gewählt hätten (Bild: Pirelli)

Erst kürzlich unterstrichen Konzernverantwortliche noch einmal die strategische Bedeutung des Produktionsstandortes in Breuberg, Hessen, und dass man dort auch zukünftig investieren wolle. Wie Pirelli nun mitteilt, fänden entsprechende Investitionen auch ins Personal statt, hat der Hersteller doch nun zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres gleich 41 Auszubildende und duale Studenten für sich und die Handelskette Driver begrüßen können. Wie es dazu vonseiten des Herstellers weiter heißt, stärke man mit den neuen Nachwuchskräften „gezielt die Bereiche Engineering und Digitalisierung“; 31 der Einsteiger hätten technische und digitale Ausbildungsgänge gewählt.

