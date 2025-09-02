Boerkamp jetzt in BKT-Diensten

Auch nach seinem kürzlichen Ausscheiden bei Apollo Tyres, wo er seit Anfang 2022 zuletzt die Position als Europadirektor der Off-Highway-Reifendivision bei dem indischen Hersteller bekleidet hatte, hält Guide Boerkamp der Reifenbranche die Treue. Denn er ist zu dem ebenfalls in Indien beheimateten Anbieter Balkrishna Industries Ltd. (BKT) gewechselt. Dort verantwortet er im Range eines Präsidenten nunmehr das globale Produktmanagement des Reifenherstellers.