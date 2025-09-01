Pirelli bereits an 500 Formel-1-Rennen als Reifenlieferant beteiligt

Gestern fand in Zandvoort ein ganz besonderer Formel-1-Moment statt. Nicht nur, dass bei dem ereignisreichen und spannenden Rennen in den Dünen an der niederländischen Küste Oscar Piastri von McLaren seinen ersten Grand Prix gewinnen und damit Lokalmatador Max Verstappen auf Platz zwei verdrängen konnte. Pirelli – seit 2011 exklusiver Reifenlieferant der Formel 1 – konnte gestern seine immerhin bereits 500. Teilnahme bei einem Rennen der Königsklasse des Motorsports begehen. „Jetzt geht es weiter zum Heim-Grand-Prix von Pirelli, wo wir mit allen Fans den Meilenstein feiern werden, den wir heute erreicht haben“, so Mario Isola, Pirelli-Motorsportdirektor mit Blick auf das Rennen in Monza am kommenden Wochenende. Pirelli ist damit der Reifenlieferant mit den meisten Auftritten in der Formel 1. „Das ist eine Quelle des Stolzes und das Ergebnis der Leidenschaft, des Fachwissens und des Engagements so vieler Männer und Frauen, die seit den 1950er Jahren bei Pirelli arbeiten“, so Isola abschließend.