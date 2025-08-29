Auch Ryan Waldron verlässt Goodyear

Nachdem Goodyear erst im April den Abgang von EMEA-Präsident Chris Delaney mitteilen musste, ist jetzt auch der für die wichtige Heimatregion des Herstellers verantwortliche Ryan Waldron nicht mehr an Bord. Wie Goodyear dazu Anfang der Woche in einer kurzen Börsenmitteilung erklärte, hat „Waldron, President [der Region] Americas das Unternehmen verlassen“. Erläuterungen zu den Hintergründen der Trennung oder weitere Erklärungen gab der Hersteller indes nicht, unterstrich aber, dass die Region Americas interimsweise von Marcelo Toscani, gegenwärtig President der Region Latin America, geführt werde. Ryan Waldron stand seit 22 Jahren in den Diensten Goodyears und hatte den Posten an der Spitze der Region Americas erst im April 2024 übernommen. US-amerikanische Fachzeitschriften stellten den Weggang von Waldron in Zusammenhang mit den jüngst veröffentlichten Quartalskennzahlen des Reifenherstellers, die sich fast ausnahmslos rückläufig entwickelt hatten.