Tuning: JMS-Performance-Messe geht in die sechste Runde

Einst aus der Corona-Not geboren, etablierte sich die durch JMS Fahrzeugteile organisierte Performance Messe als beliebtes Highlight der Tuningsaison. Part VI des Events steigt am 6. September 2025 ab 15 Uhr, wie gewohnt im Motorworld Village Metzingen. Einmal mehr bietet die Messe auf 28.000 Quadratmetern Fläche spektakuläre Showcars jeder erdenklichen Art – mehr als 300 Stück nehmen dieses Mal teil.

