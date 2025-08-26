https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Richard_Bezzant-TBR-web.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-26 16:01:482025-08-26 16:01:48Hankook ernennt neuen Marketingdirektor für Lkw- und Busreifen
Hankook ernennt neuen Marketingdirektor für Lkw- und Busreifen
Richard Bezzant ist seit dem 1. August neuer Marketingdirektor Lkw und Bus der Hankook Tire Europe GmbH. Der gebürtige Brite und Experte für Marketing und Vertrieb startete seine Laufbahn in der Reifenbranche 2003 in Großbritannien, wo er sich von Beginn an mit den Herausforderungen im Reifengeschäft für Busse und Lkw befasste.
