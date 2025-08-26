Hankook ernennt neuen Marketingdirektor für Lkw- und Busreifen

Richard Bezzant ist seit dem 1. August neuer Marketingdirektor Lkw und Bus der Hankook Tire Europe GmbH. Der gebürtige Brite und Experte für Marketing und Vertrieb startete seine Laufbahn in der Reifenbranche 2003 in Großbritannien, wo er sich von Beginn an mit den Herausforderungen im Reifengeschäft für Busse und Lkw befasste.

