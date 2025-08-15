Daniel Weiß übernimmt bei Kraiburg Austria Verantwortung als Bereichsleiter Vertrieb

,
Daniel Weiß hat bei Kraiburg Austria kürzlich Verantwortung als Bereichsleiter Vertrieb übernommen (Bild: Kraiburg Austria)

Kraiburg Austria hat kürzlich einen neuen Bereichsleiter Vertrieb ernannt: Daniel Weiß. „Wir sind davon überzeugt, dass er neben seiner Verantwortung für unsere weiteren Geschäftsbereiche auch die Aufgaben von Holger Düx mit ebenso viel Geschick und Weitsicht weiterführt“, betonte dazu Stefan Mayrhofer, Geschäftsführer Kraiburg Austria. Der bisherige Vertriebsleiter war im vergangenen Sommer plötzlich verstorben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert