Daniel Weiß übernimmt bei Kraiburg Austria Verantwortung als Bereichsleiter Vertrieb

Kraiburg Austria hat kürzlich einen neuen Bereichsleiter Vertrieb ernannt: Daniel Weiß. „Wir sind davon überzeugt, dass er neben seiner Verantwortung für unsere weiteren Geschäftsbereiche auch die Aufgaben von Holger Düx mit ebenso viel Geschick und Weitsicht weiterführt“, betonte dazu Stefan Mayrhofer, Geschäftsführer Kraiburg Austria. Der bisherige Vertriebsleiter war im vergangenen Sommer plötzlich verstorben.

