Otto Just erweitert Portfolio um neue Felgenexklusivmarke Trailer Top

Otto Just stellt seine neue Exklusivmarke Trailer Top vor. Mit dieser strategischen Produkterweiterung will der Reifengroßhändler mit Hauptsitz in Lübeck sowie weiteren Standorten in Bremen sowie Oederan seine Position als ganzheitlicher Partner für Reifen und Radsysteme stärken. Trailer Top umfasst ein breites Sortiment an Lkw-Felgen in Stahl- und Aluminiumausführung. Die Aluminiumfelgen der neuen Exklusivmarke sind in den Ausführungen gebürstet, poliert und Bright Pro erhältlich und sollen somit nicht nur funktionale Vorteile wie etwa die Gewichtsersparnis bieten, „sondern auch hochwertige Optik für moderne Fuhrparks“, heißt es dazu weiter aus Lübeck. Alle gängigen Größen im Sortiment sind TÜV-geprüft und darüber hinaus „bereits erfolgreich für einen Einsatz in der Erstausrüstung getestet“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen