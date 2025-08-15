https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Ausbildung-KW-Automotive.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-15 08:40:362025-08-15 08:40:36Ausbildungsquote bei KW Automotive liegt bei rund zehn Prozent
Ausbildungsquote bei KW Automotive liegt bei rund zehn Prozent
Seit Jahren setzt das inhabergeführte Unternehmen KW Automotive bei der Mitarbeitergewinnung auf eine zielgerichtete Ausbildung. Während offiziell das neue Ausbildungsjahr immer im September beginnt, startet bei KW die Ausbildung bereits im August. Vor einigen Tagen hatten zwölf junge Menschen ihren ersten Ausbildungstag. Insgesamt hat der Mittelständler 37 Auszubildende und damit an seinem Standort in Fichtenberg eine Ausbildungsquote von nahezu zehn Prozent.
