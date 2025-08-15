Ehemaliger DAT-Geschäftsführer Volker Prüfer verstorben

Mit tiefem Bedauern gibt die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) bekannt, dass ihr langjähriger Geschäftsführer, Volker Prüfer, am vergangenen Dienstag im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Er begann seine berufliche Karriere im Jahr 1969 bei den Hanomag Henschel Fahrzeugwerken in Kassel und Hannover. 1972 wechselte er zur damaligen Daimler-Benz AG, wo er bis 1984 verschiedene Funktionen in der Stabsabteilung des Vertriebsvorstandes, im Marketing, in der Absatzplanung und in der Verkaufssteuerung innehatte. Im Jahr 1984 wurde Volker Prüfer zum Geschäftsführer der DAT berufen, eine Position, die er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2012 mit großem Engagement und Vision einnahm. „Unter seiner Leitung festigte die DAT ihre Marktposition und leitete erfolgreich den Übergang von gedruckten DAT-Produkten zu elektronischen Speichermedien ein“, erklärt Jens Nietzschmann, Vorsitzender der DAT- Geschäftsführung, und ergänzt: „Als Wegbereiter unseres Branchenstandards SilverDAT hat er einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Branche ausgeübt. Seine umfassende Branchenkenntnis, kombiniert mit seinem hintergründigen Humor und rhetorischen Geschick, machten ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner und gefragten Gastredner in der Branche. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.“ Die DAT verliert mit Volker Prüfer nicht nur einen verdienten Geschäftsführer, sondern auch eine prägende Persönlichkeit, deren Weitblick und Beharrlichkeit den Kurs der DAT nachhaltig geprägt haben. Das Gebäude der DAT wurde bereits 2012 in „Volker Prüfer Haus“ umbenannt.