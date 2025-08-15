Region EMEA trägt Verlust zum Halbjahresgewinn von Sumitomo Rubber Industries bei

Sumitomo Rubber Industries konnte im zweiten Quartal des laufenden Jahres zwar den Rückgang seiner Umsätze nicht aufhalten, dafür verringerte sich aber das Minus beim Betriebsgewinn, auch wenn hier lediglich eine Verbesserung um knapp sechs Prozentpunkte zu Buche schlägt: Nach einem Minus im ersten Quartal von 39 Prozent steht am Ende des ersten Halbjahres noch ein Minus von 33,1 Prozent im jetzt veröffentlichten Halbjahresbericht. Auf die Umsatzrendite selbst hatte diese Entwicklung indes keine Auswirkung, blieb diese doch im Halbjahr bei 4,9 Prozent. Wie Sumitomo Rubber Industries in seinem aktuellen Bericht schreibt, hätten steigende Rohstoffkosten, schlechtere Wechselkurse zum Yen sowie ein allgemein höheres Kostenniveau die Profitabilität von Januar bis Ende Juni negativ beeinflusst.

