Fünf Sterne: British Safety Council auditiert BKT-Werk in Bhuj

BKT Plant Aerial 0035

Der auf Off-Highway-Reifen spezialisierte Reifenhersteller Balkrishna Industries Ltd. hat jetzt ein Arbeitsschutzaudit des British Safety Council absolviert. Das Werk des Unternehmens im indischen Bhuj wurde nach dem Audit mit fünf Sternen ausgezeichnet.

