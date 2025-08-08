https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/BKT-Plant-Aerial-0035.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-08 09:37:182025-08-07 12:45:03Fünf Sterne: British Safety Council auditiert BKT-Werk in Bhuj
Fünf Sterne: British Safety Council auditiert BKT-Werk in Bhuj
Der auf Off-Highway-Reifen spezialisierte Reifenhersteller Balkrishna Industries Ltd. hat jetzt ein Arbeitsschutzaudit des British Safety Council absolviert. Das Werk des Unternehmens im indischen Bhuj wurde nach dem Audit mit fünf Sternen ausgezeichnet.
