Großhändler Bohnenkamp mit neuer Reifeneigenmarke Turon am Start

Der Osnabrücker Großhändler Bohnenkamp hat sein Portfolio um eine neue Eigenmarke namens Turon erweitert. Unter diesem Label wird mit der Bezeichnung „TrailerMove 201“ ein Pkw-Anhängerreifen angeboten, der sich durch „kompromisslose Funktionalität und Topzuverlässigkeit“ auszeichnen soll. Das M+S-gekennzeichnete Profil, das ausweislich seiner DOT-Nummer auf der Seitenwand von dem chinesischen Hersteller Wanda Tyre gefertigt wird, sei geeignet für vielseitige Einsätze vom Freizeit- bis hin zum Profibereich, heißt es. „Die robuste Bauweise, das durchdachte Profil und die hohe Qualität machen ihn zur verlässlichen Lösung für den Alltag. Egal ob für Sporttrailer oder den Garten- und Landschaftsbau“, so die Osnabrücker. Ihren Worten zufolge zeichnet sich der Turon-Reifen nicht zuletzt durch seine Langlebigkeit und einen geringen Rollwiderstand aus, wobei er „in nahezu allen gängigen Pkw-Anhängergrößen verfügbar“ sei.