Beim Thema Bremsen liegen BMW und Conti wohl weiter über Kreuz

Im vergangenen Frühjahr hatte der Automobilhersteller BMW Continental von weiteren Lieferungen von Bremssystemen für seine Fahrzeuge ausgeschlossen wegen angeblicher Fehlfunktionen der Komponenten, was letztlich zum Rückruf einer größeren Anzahl von Fahrzeugen geführt haben soll. So wie es aussieht, liegen die beiden Unternehmen in dieser Angelegenheit nach wie vor über Kreuz. Denn wie Heise Autos berichtet, hätten sie in dieser Angelegenheit vor wenigen Tagen jeweils Klage gegeneinander eingereicht. In diesem Zusammenhang werden Aussagen des scheidenden bzw. demnächst zu Mercedes-Benz wechselnden Conti-Finanzvorstand Olaf Schick wiedergegeben, wonach ein solches Vorgehen, nicht unüblich sei. „Trotzdem – und das ist mir auch wichtig zu betonen – sehen wir eine Fortführung der Gespräche weiterhin als möglich und auch als erstrebenswert an“, wie er darüber hinaus zitiert wird.