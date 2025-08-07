https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Reifen_Baierlacher-Web.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-07 08:21:222025-08-07 08:23:02Reifen Baierlacher garantiert „höchste Effizienz“ bei der Komplettradmontage
Reifen Baierlacher garantiert „höchste Effizienz“ bei der Komplettradmontage
1971 gründete Werner Baierlacher einen Autozubehörhandel in Weilheim i. OB. Neun Jahre später stieg sein Bruder Walter in das Unternehmen ein und spezialisierte sich nach der Übernahme 1984 auf Reifen und Räder im Einzel- als auch im Großhandel sowie Reparaturen und den Autoteilevertrieb. Mittlerweile leitet die zweite Generation das Unternehmen. 2014 hat Sohn Manuel das Unternehmen übernommen. 2020 wurde der Großhändler aus Bayern von der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH übernommen, 2021 ein zweiter Standort bezogen. Einen besonderen Fokus legt das Unternehmen auf maßgeschneiderte Komplettradlösungen und ist Partner für den Handel sowie Werkstätten und Fuhrparks.
