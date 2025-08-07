Reifen Baierlacher garantiert „höchste Effizienz“ bei der Komplettradmontage

1971 gründete Werner Baierlacher einen Autozubehörhandel in Weilheim i. OB. Neun Jahre später stieg sein Bruder Walter in das Unternehmen ein und spezialisierte sich nach der Übernahme 1984 auf Reifen und Räder im Einzel- als auch im Großhandel sowie Reparaturen und den Autoteilevertrieb. Mittlerweile leitet die zweite Generation das Unternehmen. 2014 hat Sohn Manuel das Unternehmen übernommen. 2020 wurde der Großhändler aus Bayern von der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH übernommen, 2021 ein zweiter Standort bezogen. Einen besonderen Fokus legt das Unternehmen auf maßgeschneiderte Komplettradlösungen und ist Partner für den Handel sowie Werkstätten und Fuhrparks.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen