125 Jahre Firestone: Bridgestone zelebriert Jubiläum der Marke

Harvey Firestone Sr.Akron Werk 1926 1930

Bridgestone zelebriert ein Jahr lang das 125-jährige Jubiläum seiner traditionsreichen Marke Firestone. Seit über einem Jahrhundert steht Firestone in der Reifenbranche für Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität. Dieses Jubiläum begeht das Unternehmen mit einer Vielzahl an Produkteinführungen, Veranstaltungen und Aktionen bis August 2026. „Der Gründer Harvey S. Firestone war ein Pionier, dessen Leben, Vermächtnis und Engagement für…

