Mitte September wieder „Open House“ bei Großhändler Best4Tires

Nach der letztjährigen Premiere seines „Open House“ genannten Händlerevents richtet Best4Tires (früherer Name: Reifen Gundlach) in diesem Herbst erneut eine solche Veranstaltung aus. Am 13. September erwartet der Großhändler eigenen Worten zufolge dazu dann erneut mehr als 500 Kunden in seinem Lager in Dürrholz-Daufenbach. Auf dem um 11 Uhr startenden Programm stehen eine Livevorführung der Komplettradstraße des Unternehmens, Einblicke in dessen Logistiklager, Messestände von Best4Tires-Partnern, Fachvorträge sowie vor allem „anregende Gespräche in angenehmer Atmosphäre“ bzw. der Austausch unter Branchenkollegen.