BRV warnt erneut vor Phishingmails unter seinem Namen

Aktuell kursieren erneut Phishingmails, die im Namen des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) verschickt werden. Während im Februar diesen Jahres E-Mails mit angeblich geänderten Kontoverbindungen des BRV verschickt wurden, fordert man nun Unterlagen zu ausstehenden Zahlungen an. „Bitte ignorieren Sie diese oder ähnliche E-Mails, im Zweifel rufen Sie einfach in der BRV-Geschäftsstelle an“, so der Verband.