Michelin und Continental überzeugen bei „Werkstatt-aktuell“-Leserwahl

Immerhin 1.838 Leserinnen und Leser der Zeitschrift „Werkstatt aktuell“ (erscheint im ETM-Verlag, Stuttgart) haben aus 224 Werkstattservicemarken in 21 Kategorien die besten gekürt. Mit dabei auch die Kategorien für Nutzfahrzeugreifen und für Reifenservice. In der letztgenannten Kategorie förderte die Abstimmung ein offenbar eindeutiges Ergebnis zutage, konnte die Michelin-Tochter Euromaster in Sachen Reifenservice doch beinahe jeden zweiten Leser überzeugen. Mit großem Abstand dazu gelang dies noch der Continental-Tochter Vergölst sowie der unabhängigen Pneuhage-Gruppe mit jeweils 16,2 bzw. 10,7 Prozent. Nicht ganz so deutlich, wenn auch mit einem identischen Führungsduo, fiel die „Werkstatt-aktuell“-Leserwahl in der Kategorie Nutzfahrzeugreifen aus. Dort konnte Continental mit 30,7 Prozent vor Michelin mit 25,5 Prozent überzeugen, gefolgt von Bridgestone mit noch 10,4 Prozent der Stimmen. Die Preisverleihung hatte in der Dekra-Hauptverwaltung in Stuttgart im Rahmen eines Winner-Dinners stattgefunden.