Nexen Tire setzt bei Ganzjahresreifen voll auf Žatec-Werk

Für Nexen Tire sei es „ein wesentlicher Vorteil“, dass der aktuelle N’blue 4Season 2 im 2019 eingeweihten und kürzlich ausgebauten Reifenwerk im tschechischen Žatec produziert wird. Wie dazu Chang-Ki Noh, Head of Brand Strategy Europe bei dem aus Südkorea stammenden Hersteller betont, sei der direkte Vorgänger des Ganzjahresreifen noch ausschließlich in Werken in Asien hergestellt und dann nach Europa verschifft worden. „Wir verzeichnen einen stetigen Anstieg der Anfragen unserer Partner aus der Automobilindustrie, sowohl für die Erstausrüstung als auch für den Ersatzmarkt“, so Noh weiter und weiß, mit einem Werk inmitten des europäischen Marktes könne Nexen Tire „schneller und flexibler auf Marktveränderungen reagieren“; mit dem Werk in Žatec sei man nun „bestens gerüstet“, um die Marktanforderungen zu erfüllen. Nexen Tire hatte seinen N’Blue 4Season 2 2022 vorgestellt.