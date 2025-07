Autohaus Nobbe setzt auf WYZ Tyre Check

Die Ferdinand Nobbe GmbH hat drei Monate den WYZ Tyre Check der WYZ Group erprobt. Jetzt hat das Toyota-Autohaus einen Jahresvertrag über die Nutzung an vier Standorten unterzeichnet. Zukünftig wird das digitale Diagnosetool nicht nur in den beiden Pilotbetrieben Nienburg und Sulingen eingesetzt, sondern auch noch in Lübbecke und Warmsen. „Wir sind von dieser IT-Lösung überzeugt. Der WYZ Tyre Check macht unsere Beratung noch transparenter – und schafft durch digitale Analysedaten zusätzliches Vertrauen. Für unsere Werkstattprozesse und das Servicegeschäft zahlt sich der Einsatz schon jetzt aus“, sagt Dennis Haverland, Gesamtleiter After Sales bei Nobbe. Zudem hat das Unternehmen zwei Toyota-Betriebe in Garbsen und Hannover übernommen. Auch dort ist der Einsatz des Diagnosetools geplant.