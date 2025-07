Prinx Chengshan zieht „eine sehr positive Bilanz“ des Truck Grand Prix‘

Im Rückblick auf den Auftritt beim Truck Grand Prix am vorvergangenen Wochenende zieht Prinx Chengshan mit Austone und Fortune „eine sehr positive Bilanz“. Vor Ort am 160 Quadratmeter großen Messestand im Fahrerlager hätten sich die beiden Marken „äußerst nahbar und mit einem umfangreichen Sortiment für Lkw“ gezeigt, und Gäste des Herstellers aus ganz Europa hätten die VIP-Racing-Tickets des Herstellers genutzt. Seit diesem Jahr ist der Hersteller Sponsor von Garrett Trucksport und Fahrer Luke Garrett, der trotz anfänglicher technischer Probleme „respektable Platzierungen“ in den vier Rennen erzielen konnte, so Prinx Chengshan.

