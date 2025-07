Z-Räder von Borbet auf dem neuen VW Tayron im Einsatz

Der VW Tayron präsentiert sich als neues Raumwunder. Gefahren werden kann er auch mit dem Z-Rad von Borbet in 8,5×20 Zoll und Einpresstiefe 38. Das Fünfdoppelspeichendesign ist wahlweise in Mistral anthracite polished, Dark grey matt und Black glossy mit ECE-Freigabe für die Serienreifen in 255/40 R20 zu haben. Auch auf dem VW Tiguan mit 255/40 R20 oder aber auf dem Cupra Terramar mit 235/45 R20 und 255/40 R20 können die Räder dank neuer ECEs gefahren werden. cs

