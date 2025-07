Prometeon hat das Ziel „Net-Zero 2040“ im Fokus – Übererfüllung

Die ESG-Strategie, die sich im jüngst veröffentlichten 384 Seiten starken Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Prometeon Tyre Group niederschlägt, zeigt weitreichende Entwicklungen und die teilweise Übererfüllung von gesetzten Zielen. Beim dem ausnahmslos auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierten Hersteller sieht man damit auch die zentrale Rolle bestätigt, die der Nachhaltigkeit mittlerweile in allen Unternehmensbereichen zukommt. So betont Prometeon etwa das Ziel, wonach der Anteil an erneuerbaren und recycelten Materialien bis 2030 auf 40 Prozent und bis 2050 auf 100 Prozent erhöht werden soll auf Basis der bereits erreichten knapp 35 Prozent. Gleichzeitig setzt das Unternehmen bereits heute knapp 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen ein.

