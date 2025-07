Bundesverkehrsminister Schnieder stattet Goodyear-Werk in Wittlich einen Besuch ab

Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Politik besuchte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) heute das Goodyear-Reifenwerk in Wittlich, auch um sich ein Bild über die Situation der Reifenindustrie in Deutschland zu machen. Im Zentrum des Besuchs standen die Vorstellung des Standorts, ein Austausch zu politischen Themen, eine Werksführung durch die Neureifenproduktion und Runderneuerung sowie die Besichtigung des europäischen Goodyear-Zentrallagers für Lkw-Reifen. Der Hersteller habe die Gelegenheit genutzt, „um zentrale Zukunftsthemen“ zu diskutieren, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Dazu gehörten etwa „Herausforderungen und Chancen für die Industrie am Standort Deutschland“, wie auch konkret die Runderneuerung von Reifen. „Es war uns ein wichtiges Anliegen, mit politischen Entscheidungsträgern vor Ort über unsere Ziele und Herausforderungen zu sprechen – insbesondere vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Entwicklungen und handelspolitischer Rahmenbedingungen“, so Martin Simon, Werksleiter des Goodyear-Standorts Wittlich.